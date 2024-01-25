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Alanya Belediye Başkanı Sanayi Esnafının Konuğu Oldu

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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sanayi esnafından Bülent Solmaz'ın daveti üzerine esnafın kahvaltı sofrasına konuk oldu. Başkan Yücel, esnafla sohbet ederek, 10 yılda gerçekleştirilen çalışmalar ile devam eden projeleri anlattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya sanayi esnafından Bülent Solmaz'ın daveti üzerine sanayi esnafının konuğu oldu. Başkan Yücel esnafla sohbet ederek, 10 yılda gerçekleştirilen çalışmalar ile devam eden projeleri anlattı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün sanayi esnafından Bülent Solmaz'ın daveti üzerine esnafın kahvaltı sofrasına konuk oldu. Programa; Alanya Metal İşleri, Demirciler, Oto Elektrikçileri, Kaportacılar, Oto Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Ali Rıza Açman, Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tuna, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Abdülhadi Yüksel ve esnaf katıldı. Başkan Yücel esnafa 10 yıllık süreçte hayata geçirdiği çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek olan projelerle ilgili de esnafla fikir alışverişinde bulunan Başkan Yücel, nazik davetleri için esnafa teşekkür etti. Esnaf, Başkan Yücel'e teşekkür ederek fotoğraf çektirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Adem Murat Yücel Bülent Solmaz Alanya Politika Güncel Haberler

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