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Aksu: "Havza’mız için iş birliği içerisinde çalışacağız"

Aksu: 'Havza’mız için iş birliği içerisinde çalışacağız'
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AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza Kaymakamlığı görevine atanan Samet Serin’i ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

Ak Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Havza Kaymakamlığı görevine atanan Samet Serin'i ziyaret ederek görevinde başarı diledi.

Havza Kaymakamlığı makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Milletvekili Aksu, ilçenin ihtiyaçları ve yatırımların takibi konusunda kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Aksu, "Havza'mızın gelişmesi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve ilçemize yönelik yatırımların artırılması noktasında kurumlarımızla birlikte uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Kaymakamımıza görev süresi boyunca başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Samet Serin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Ersan Aksu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyarette Aksu'ya AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Emre Can Sohum ile AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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