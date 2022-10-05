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Akşener: "Türkiye bu gerilimi artık taşıyamıyor"

Politika Haberleri

Akşener: 'Türkiye bu gerilimi artık taşıyamıyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Birol Aydemir'e rozet takılması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkışı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Birol Aydemir'e rozet takılması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı - Politika

Birol Aydemir İYİ Parti Politika Haberler

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