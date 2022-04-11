Akşener'le görüşen Mansur Yavaş basın toplantısında İmamoğlu'na gönderme mi yaptı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mayıs ayı başında gerçekleştirecekleri ve 3 yılda yaptıklarını anlatacakları toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de davet etti. Yavaş, davet için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. Merakla beklenen görüşmenin ardından iki isim ortak basın açıklaması düzenledi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSU SORULDU

Mansur Yavaş, açıklamasının ardından gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı. Gazetecilerin, "Ümit Özdağ'ın sizin cumhurbaşkanı adayı olmanız yönündeki açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum" yanıtını verdi.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI SADECE GÖREVİNİ YAPMALI"

Açıklamalarına devam eden dikkat çeken ifadeler kullandı. Belediye başkanının sadece görevini yapması gerektiğini belirten Yavaş, "Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim" dedi.

BU SÖZLER AKILLARA İMAMOĞLU'NU GETİRDİ

Yavaş'ın bu sözleri sık sık başka Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere zaman zaman diğer siyasilerle karşı karşıya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi. İmamoğlu, son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu için "Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir insansın. İradesi olmayan bir insansın" ifadelerini kullandı.