Akşener'le görüşen Mansur Yavaş basın toplantısında İmamoğlu'na gönderme mi yaptı?
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Son dönemlerde adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Yavaş'ın "Bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece işini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, genel başkanlarına laf söylemeli" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Yavaş'ın bu sözleri "İmamoğlu'na gönderme mi yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mayıs ayı başında gerçekleştirecekleri ve 3 yılda yaptıklarını anlatacakları toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de davet etti. Yavaş, davet için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. Merakla beklenen görüşmenin ardından iki isim ortak basın açıklaması düzenledi.
Mansur Yavaş, açıklamasının ardından gazetecilerden gelen soruları da yanıtladı. Gazetecilerin, "Ümit Özdağ'ın sizin cumhurbaşkanı adayı olmanız yönündeki açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ben bu tür şeylere yorum yapmıyorum" yanıtını verdi.
Açıklamalarına devam eden dikkat çeken ifadeler kullandı. Belediye başkanının sadece görevini yapması gerektiğini belirten Yavaş, "Ne diğer siyasi partilere laf söylemeli, işini yapmalı. Çizgimi hiç bozmadım, hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum, devam edeceğim" dedi.
Yavaş'ın bu sözleri sık sık başka Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere zaman zaman diğer siyasilerle karşı karşıya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu getirdi. İmamoğlu, son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu için "Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir insansın. İradesi olmayan bir insansın" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı— Haberler (@Haberler) April 8, 2022