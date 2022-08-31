Akşener'in verdiği 'bozkurt' pozu sosyal medyayı ikiye böldü

Dün vatandaşlara parkta bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinden ricada bulunan bir gençle birlikte bozkurt işareti yaptı. Daha önce partililerine bu işareti yapmalarını yasakladığı konuşulan Akşener'in son pozu, sosyal medyayı ikiye böldü.

Dün ülkenin her köşesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, 7'den 70'e büyük bir neşeyle kutlandı. Siyasiler ise önce Anıtkabir'e daha sonra da kendi partilerinin düzenlediği programlara katıldı.

PARKTA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Büyük Zafer'in yıl dönümü nedeniyle 30 Ağustos Zafer Parkı'nda vatandaşlarla buluştu. Burada insanlarla oturup dertleşen Akşener, daha sonra toplu fotoğraf çekiminde de yer aldı. İYİ Parti lideri programda çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından da paylaştı.

BOZKURT İŞARETİ YAPTI

Akşener'in paylaştığı videolardan birinde genç bir vatandaş, kulağına eğilerek bir şeyler söyledi. Akşener bu sözlere "Tabii ki, hay hay. En güzelini yaparız hem de. Şöyle yüksekten yap" dedi. O saniyelerde genç elini kaldırarak bozkurt işareti yaptı. Akşener de gence aynı şekilde eşlik ederek poz verdi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Akşener'in 2017 yılında partisini kurarken, eski partisi MHP'den ayrışabilmek için partililerine bozkurt işaretini yasakladığı iddia edilmişti. Bu nedenle son görüntüler de sosyal medyayı ikiye böldü. İşte yapılan yorumlardan bazıları: