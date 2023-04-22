Akşener'in paylaştığı Dilek İmamoğlu videosu ses getirdi: Hissediyorsun değil mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Hatay'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük ses getirdi. Dilek İmamoğlu ile samimi bir şekilde sohbet ettiği görüntüleri paylaşan Akşener'in İmamoğlu'nun "Hissediyorsun değil mi?" sorusuna "Hissetmez olur muyum" yanıtını verdiği görüldü. O esnada Dilek İmamoğlu Akşener'i kucaklayıp yanaklarından öptü.