Akşener'in hedefinde Ahbap'a çadır satan Kızılay var: Memleketin yarasını saracağına tüccar olmuş

Depremin 3. gününde Ahbap derneğine 2 bin 50 adet çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'a bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, "Kızılay memleketin yarasını saracağına çadır tüccarı olmuş. İnsanlarımız 20 gündür çadır bekliyor, Kızılay ise depolarında çadır stoklayıp satıyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi? İnsanlarımız geceleri -18'e varan soğukla mücadele ederken bu ülkenin Kızılay'ı vatandaşına çadır sattı" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde yıkıma neden olurken, 45 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin 3. gününde yaşanan bir olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

KIZILAY BAŞKANI ÇADIR SATIŞINI DOĞRULADI

Kızılay'ın ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 2 bin 50 adet çadır sattığı öğrenilirken, büyük tartışma yaratan haberi Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" sözleriyle doğruladı.

AKŞENER: KIZILAY NAYLON BİR BAĞIŞ KURUMUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR

Kızılay ile ilgili gelişmelere partisinin grup toplantısında değinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kızılay'ımızda yaşananlara bir bakın. Bunların elinde zaten bir naylon bağış kurumuna dönüşmüştür. Gelinen noktada tam anlamıyla paravan bir şirket olmuş. Memleketin yarasını saracağına çadır tüccarı olmuş. İnsanlarımız 20 gündür çadır bekliyor, Kızılay ise depolarında çadır stoklayıp satıyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi? Gıda stoklanıyor diye memleketi birbirine kattınız, soğan stokluyorlar diye depoları bastınız, patates stokluyorlar diyerek milleti suçladınız ve terörist ilan ettiniz. Şimdi çadır stoklayan Kızılay'a ne diyeceksiniz? Kızılay'ın depolarını basıp çadırlarına el koyacak mısınız, stokçu diye Kızılay Başkanı'nı da aldıracak mısınız?

"İNSANLAR SOĞUKLA MÜCADELE EDERKEN KIZILAY VATANDAŞINA ÇADIR SATTI"

Düşman diye kötülenenler yardıma koştular. Eloğlu dediklerimiz milyarlarca yardım parası topladılar. Ama bu ülkenin Kızılay'ı vatandaşına çadır sattı. İnsanlarımız geceleri -18'e varan soğukla mücadele ederken milletimizin uykuları kaçtı ama bu ülkenin Kızılay'ı vatandaşına çadır sattı.

"ÜLKE YÖNETMEKTEN ACİZSİNİZ, MİLLETİN HUZURUNU BOZMAYIN"

Bu ahlaksızlığa şaşıranlar olduğunun farkındayız ama biz hiç şaşırmadık. Kaşıkçı davasını satan bu hükümet değil miydi? Memleketi sığınmacı hendeğine çevirip milletin huzurunu satılığa çıkaran bu hükümet değil miydi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını satan yine bu hükümet değil miydi? Sayın Erdoğan'ın dünyasında bu ülkenin satılık olmayan hiçbir değeri olmadığını çok iyi biliyoruz. Madem hiçbir işe yaramıyorsun bir zahmet istifa edin. Ülke yönetmekten acizsiniz, milletin huzurunu bozmayın. Kızılay'ı daha fazla lekelemeyin. Ahlaksız, şuursuz yönetim anlayışıyla tüm kurumları delik deşik ettiniz, bari Kızılay'ın surlarında gedik açmayın."