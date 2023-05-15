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Akşener'in danışmanından "Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi" iddialarına fotoğraflı yanıt

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim sonuçlarının ardından sinirlenip bir genel merkez çalışanına vurduğu ve camları kırdığı iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Akşener'in danışmanı Murat İde, iddialara fotoğrafla yanıt verirken paylaşımına "Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel" notunu düştü.

Oy sayımları devam ederken, bir gazete İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sinirlenip, bir genel merkez çalışına vurduğu ve camları kırdığını iddia etti.

Haberde Akşener'in sinir krizi geçirip "Ben size kazanamayız demedim mi?" sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı" öne sürüldü.

Yaşanan kriz anlarının görüntülerinin de bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği, ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine sildirildiği de iddia edilen habere yanıt ise Akşener'in danışmanı Murat İde'den geldi.

Akşener'in danışmanından 'Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi' iddialarına fotoğraflı yanıt

"Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi" haberine fotoğraf paylaşarak yanıt veren İde, "Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel" dedi. Söz konusu paylaşım binlerce etkileşim aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener Seçim 2023 İYİ Parti 14 Mayıs Politika Güncel Haberler

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