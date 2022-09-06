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Akşener'in "Aynı masada olmayız" sözlerine HDP kanadından tek cümlelik yanıt

Politika Haberleri

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "HDP ile aynı masada olmayız" sözlerini eleştirdi. Kaya, Akşener'in açıklamasını alıntılayarak, "Ve biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz öyle mi?" ifadelerine yer verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in bir televizyon programında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" diye sorusuna, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" yanıt vermesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tartışma ile ilgili gözlerin çevrildiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Akşener, yaptığı açıklamada "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" şeklinde konuştu.

HDP kanadından Akşener'in bu sözlerine yanıt ise İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan geldi. Sosyal medya hesabından Meral Akşener'in açıklamasını alıntılayan Kaya paylaşımında, "Ve biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz öyle mi?" ifadelerine yer verdi.

İşte Hüda Kaya'nın o paylaşımı;

Akşener'in 'Aynı masada olmayız' sözlerine HDP kanadından tek cümlelik yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tekin'in sözlerine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Elbette oturup konuşacağız gerekirse tartışacağız" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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Yorumlar (19)

Salih Baba:

Bir Ülkücü olarak bende Meralle ayni masada oturmazdim.

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DODOK DODOK:

Ağızdan istemezük, kalben yan cebime koy...

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Fatihan:

Harbiden yemiyoruz. ha chp ha hdp..fikri zikri aynı olan 2 parti..bırakın bu agizlari..ha chp ile ortak olmuşsun ha hdp ile ..farkını bana biri izah etsin

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