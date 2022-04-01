Akşener'in A takımından çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum: Ben de sizlerle birlikte öğrendim

İyi Parti'de yaşanan hareketli süreç, kaldığı yerden devam ediyor. Bir süredir Başkanlık Divanı'nda önemli değişiklikler yapacağı konuşulan Akşener, bu kararını hayata geçirdi. Yeni listede Yavuz Ağıralioğlu'na yer verilmemesi şaşkınlık yarattı. Ağıralioğlu'nun, CHP liderinin "Demokrasi Diyarbakır'dan geçer" sözlerini eleştirdiği gerekçesiyle görevden alındığı öne sürüldü.

BBP'YE GEÇECEK İDDİASI

Akşener'in A takımından çıkarılan Ağıralioğlu'nun bu kararın ardından parti değiştireceği ve Büyük Birlik Partisi'ne geçeceği iddia edilmişti. Yavuz Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı'ndan çıkarılması sonrasında Medyascope'tan Okan Yücel'e değerlendirmelerde bulundu.

"BEN DE SİZLERLE BİRLİKTE ÖĞRENDİM"

Başkanlık Divanı'ndan çıkarılacağından haberdar edilmediğini belirten Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" dedi.

"KENDİ TASARRUFU, GENEL BAŞKANLA KONUŞMADIK"

Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmediklerini de belirten Ağıralioğlu, "Tasarruf genel başkanın. Karardan sonra görüşmedik. Karar genel başkana ait olduğu için genel başkanın konuşması usülen daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

"KIRGINLIĞIMI KARARIN SEBEBİ BELİRLER"

Ağıralioğlu ayrıca Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının kırgınlığa yol açıp açmadığına ilişkin soruya "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum" diye yanıt verdi.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, "sükunetle izleyerek neden böyle bir karar alındığını anlamamız lazım" derken; istifa etmeyi düşünmediğini belirtti. Ağıralioğlu önümüzdeki süreç hakkında ise şunları söyledi:"Bu bir strateji mi, siyasi bir tercih mi, sonuçları üzerinden de okunması gereken bir karar. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Kamuoyuna yapılması gerekirse onu da yapacağım."

"İTİRAZ ETMEK YETMİYOR, ONLARIN AHLAKINDAN OLMAYACAKSINIZ"

Millet İttifakı'nın genişlemesine ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı için parti yönetiminden uzaklaştığı yorumlarına ve iddialarına da tepki gösteren Ağıralioğlu şunları söyledi: "Siyasetin en büyük belası goygoy. Bir sürü münasebetsiz değerlendirme görüyorum. Ekranda benim hakkımda konuşurken adaptan kopan insanlar görüyorum. AK Parti'ye karşı itirazlarımızı en çok zayıflatan şey adap bilmez değerlendirmelerdir. Erdoğan, bir şey olunca 'harika oldu' diyen eyyamcılar yüzünden 20 yıldır iktidarda kalıyor ve siyaset bu hale geliyor. İtiraz etmek yetmiyor. İtiraz ettiğiniz adamların ahlâkından olmayacaksınız. 'Trol' olmayacaksınız. İnsanlar şu muhalefetin haline bak der."

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