Akşener'i kara kara düşündüren harita! İttifak olmadan sadece 1 ilçede seçim kazanabiliyor

İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısında CHP ile işbirliği yapılması durumunda kaç belediyeyi iktidarın, kaç belediyeyi muhalefetin kazanacağını gösteren harita da tartışıldı. Haritaya göre; işbirliği olmadığı takdirde İYİ Parti'nin hiçbir il belediyesini kazanamadığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 yerel seçimleri için işbirliği önerisi götürdüğü İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) yapılan gizli oylamada, 14'e karşı 35 oyla CHP'nin seçim işbirliği önerisi reddedildi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un hazırladığı ve GİK'te üzerinde tartışılan işbirliği ve işbirliği olmadan kim kaç belediye kazanıyor haritasını tartıştığını yazdı.

Üçok'un "31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Olası Sonuç Senaryoları Analizi" başlıklı raporunda "Kazanılan il ve ilçeler, kazanılabilecek il ve ilçeler, CHP'nin kaybedeceği il ve ilçeler, CHP'nin tek başına kazanabileceği iller, yerel seçim olası senaryoları, İYİ Parti ve CHP ittifakı olmadan Türkiye haritası, İYİ Parti ve CHP ittifakı yapılarak Türkiye haritası, görüş/değerlendirmeler" başlıklı bölümler yer aldı.

Raporun özeti iki harita üzerinden de anlatıldı. İlk harita "CHP-İYİ Parti ittifakı olmadan seçime girilirse ne olur" sorusuna cevap verildi. Bu haritaya göre; "İYİ Parti bir ilçede, CHP dört il ve 131 ilçede, AK Parti-MHP ittifakı 67 il 762 ilçede, HEDEP de 10 il 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor.

İkinci harita CHP-İYİ Parti ittifakı yapılarak seçime girilirse ne olura yanıt veriyor. Bu haritaya göre; İYİ Parti yedi il, 55-85 ilçede, CHP 18 il 189 ilçede, AK Parti-MHP 46 il 620 ilçede, HEDEP 10 il 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor. Toplamda CHP-İYİ Parti 25 il ve 260'a yakın ilçede ipi göğüslüyor.

1 İLÇEDE SEÇİM KAZANMAYA RAZI OLDULAR

İYİ Parti GİK, bu rapora rağmen CHP ile işbirliği teklifini reddetti ve sadece 1 ilçede seçim kazanmaya razı oldu. Oylama sonrası söz alan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz "Peki bir ay sonra CHP yeniden bir teklifle gelirse ne yapacağız?" diye sordu. Meral Akşener'in cevabı "Hayır! Kesinlikle son kararımız." oldu.