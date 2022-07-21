AKŞENER: FINDIĞIN KİLOSUNUN 74 LİRA AÇIKLANMASI LAZIM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hesapların, kitapların neticesinde 74 lira fındığın kilosunun açıklanması lazım? dedi.

Karadeniz gezisini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Sırasıyla Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti lideri Akşener, esnafı da ziyaret ederek sorun ve talepleri dinlendi. Ziyaretlerinde vatandaşlara hitap eden Akşener, fındık fiyatının 74 lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Akşener, "Bu bölge fındık ve arıcılık bölgesi. Dün ben Giresun'daydım, bizim 6 Karadeniz il başkanımız, Samsun milletvekilimiz ile bir araya gelip, bir çalışma yaptılar. Daha sonra bir sonuç ortaya koydular. Bizim Kalkınma Başkanlığımız, Ekonomi Başkanlığımız ona çalıştı. Sonuçta fındığa ne kadar para açıklanması gerektiğini dün Giresun'un ilçelerinde açıkladım. Şimdi burada da söylüyorum; bu çalışmanın neticesinde, sizlerle yaptığımız görüşmelerin neticesinde, hesapların, kitapların neticesinde 74 lira fındığın kilosunun açıklanması lazım? diye konuştu.

'ŞU ARICILARA, MAKUL MİKTARDA ŞEKER VERSEN NE OLUR'

Arıcıların yaşadığı şeker sorununa da değinen Akşener, şunları söyledi: "Arıcılık için şeker aldı başını gitti. Şimdi söyleyince suç oluyor. Şeker fabrikalarının satışı için yapmayın bunu, kapılarını kapatacaklar, etmeyin dedik. 'Daha fazla üreteceğiz' dendi, şakır şakır kapanıyor. Bugün bakın Kurban Bayramı'nda tatlı işiyle ilgili olan Büyükşehirdeki tatlı işi yapan insanların, esnafın yerle yeksan olduğunu onlardan dinledim. Böyle bir sistemin içerisinde sonuç itibariyle sen şimdi üretim yapacaksın aldın, koydun balı nasıl satacaksın? Ama bugün bir şey duydum. Bir gazetemizde manşetten verilen bir haber var. Tarım Bakanı övüne övüne anlatmış. Buğday ektirmek için Venezuela'dan yer kiralamış bizimkiler. Bu ne demek biliyor musunuz; Venezuela'nın topraklarını kiralıyorsun, oraya para ödüyorsun, sonra buradan insan götüremeyeceğine göre, oranın çiftçisine buğday tarımı yaptırıyorsun. Muhtemelen gübresini, mazotunu, ilacını veriyorsun. Onlara işçi maliyeti olarak para ödüyorsun. Buğdayı alıp getiriyorsun. ya Allah'ınızdan korkun. Şu arıcılara, makul miktarda şeker versen ne olur? Fındık üreticisine bu parayı versen ne olur? Türkiye uçar, uçar."

Demirören Haber Ajansı / Politika