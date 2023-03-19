Akşener'e canlı yayında açık açık soruldu: Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesine ne diyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşmeye ilişkin bir soruyu yanıtladı. Akşener, "Başka siyasi partilerle görüştü. O görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından 6'lı Masa'daki krizlere kadar birçok konuda konuştu.

"ELBETTE BİR SAKINCA YOK"

Akşener'e cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret edecek olması da soruldu. İYİ Parti lideri bu soruya, "Sayın Kılıçdaroğlu, yakın zamanda sayın Hüseyin Baş ile de görüştü. Başka siyasi partilerle görüştü. O görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok ama gözden kaçan bir durum var. HDP bir dönemde AK Parti'nin partneriydi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun koşu partneri diyoruz ya iki belediye başkanına, sayın Erdoğan'ın partneriydi HDP." yanıtını verdi.

"BAKAN OLMALARI GEREKTİĞİNE GİTTİ İŞ"

Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisine 6'lı Masa'dan bir genel başkanın itiraz ettiğini söyledi.

Meral Akşener, "Bir arkadaşımız genel başkanlarımızın milletvekili olarak mecliste gruplarının başında olmasını önerdi. Genel başkanların danışma kurulu olarak olması gerektiğini belirtti. Bizim toplantıda açılan bu görüş bir karara bağlanmadan ortada kaldı. Benim durumum örnek gösterildi. Bende 'faydası da oluyor zararı da' dedim. Sonra masaya geldiğimizde 2 başkanımızın 'koşu partneri' olarak ben getirmiş oldum, CHP'yle anlaşarak. Bir arkadaşımız buna itiraz etti, bakan olmaları gerektiğine filan gitti iş. Sonra bu iki arkadaşımızın başkan yardımcıları olarak yer almalarına ve bizlerinde yardımcı olmalarına doğru gidildi." ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY'İN BİLGİSİ DAHİLİNDE BENİM EVİME GELDİLER"

Akşener, şunları söyledi: "Biz Perşembe günkü toplantıdan sonra benim önerilerimin kabul edilmemesi üzerine 'nefes alma' kararı çıktıktan sonra bir gelişme oldu. 2 belediye başkanımız Kemal Bey'in bilgisi dahilinde benim evime geldiler. Konuşma yaptık, çeşitli seçenekler üzerinden gittik. Ben kendime dair hiçbir seçeneğin içinde ve yanında yöresinde olmayacağımı söyledim. Öznenin benim olduğum hiçbir seçenek geçerli değil dedim. Sonra bu seçenek ortaya çıktı, 2 belediye başkanımızın 'koşu partneri' olarak Kemal Bey'in yanında yol yürümeleri kararı çıktı. Daha etkili ve yetkili diye kavram üzerinden gidildi. Sonuçta bunun masaya getirilmesine dair bir kanaat çıktı."