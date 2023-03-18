Akşener'den Metin Akpınar'a "fırıldak" tepkisi: Benim ihtiyacım yok fırıldaklık yapmaya

Oyuncu Metin Akpınar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı terkedip geri dönmesi hakkında "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır" değerlendirmesinde bulundu. Katıldığı bir yayında 6'lı Masa'dan kalktığı süreç hakkında konuşan Akşener, "Çok tuhaf bir linç yedim" diyerek, "Valla fırıldaklara kadar gitti iş. Benim ihtiyacım yok fırıldaklık yapmaya. Bu dürüstlükte pat diye söylerim. O masadan ne aldım? Bana ne verilecek? Yok böyle bir şey" diye konuştu.

Oyuncu Metin Akpınar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı terkedip geri dönmesi hakkında katıldığı bir Youtube kanalında, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır" ifadelerini kullanmıştı.

"TUHAF BİR LİNÇ YEDİM"

TV100 kanalında Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan Akşener, o süreçte yaşananları anlatarak, "Tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar, ertesi gün insan onuruna aykırı çirkin sözlerle üzerime yürüdü." ifadelerini kullandı.

"VALLA FIRILDAKLARA KADAR GİTTİ İŞ"

Akpınar'ın "fırıldak" sözüne de göndermede bulunan Akşener, şunları söyledi: "Ben nasıl olur da göz kırparım? Nasıl olur da para alırım? Benim en ufak bir para zaafım olsa burada oturur muydum? Bunlar inciticiydi. Buradan bizim çıkaracağımız sonuç şudur. Bu kutuplaşmanın, her yere şüphe ekmenin insanları ne hale düşürdüğüne dair bir ders çıkarmamız lazım. Valla fırıldaklara kadar gitti iş. Benim ihtiyacım yok fırıldaklık yapmaya. Bu dürüstlükte pat diye söylerim. O masadan ne aldım? Bana ne verilecek? Yok böyle bir şey. Bu ülkeye biz hakikaten fayda sağlamalıyız."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'nın adayını belirleneceği toplantının ardından kameralar karşısına geçerek kendilerine dayatılan Kılıçdaroğlu ismini kabul etmediklerini söylemiş ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu. Sonrasında Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte 6'lı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu olarak açıklanmıştı.