Akşener'den Karadeniz gazıyla ilgili tartışma yaratacak sözler: İnşallah Putin'in kıyağı değildir

Karadeniz gazı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle devreye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki müjdeyi kamuoyuyla paylaştığı törenle ilgili olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Akşener, "İnşallah Putin'in BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin'den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca" dedi.

Türkiye'yi enerji alanında dışa bağımlı olmaktan kurtaracak adımlardan biri olan Karadeniz gazı, dün düzenlenen törenle devreye alındı. Zonguldak Filyos'ta düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

ERDOĞAN'DAN ÇİFTE MÜJDE

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın aylık 25 metreküpe denk gelen evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Önümüzdeki 1 ay da tüm konutlardaki doğal gaz kullanımından ücret almayacağız" müjdesini verdi.

İLK YORUM KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ

Karadeniz gazının devreye alınmasıyla ilgili muhalefet cephesinden ilk yorum Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüdü olur. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" ifadelerine yer verdi.

AKŞENER'DEN PUTİN İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Akşener, "Eğer Karadeniz gazının Türkiye'ye gelip evlere verildiği konusu gerçekse çok mutlu oluruz. Gerçekten çok mutlu oluruz. Türkiye'nin önemli bir meselesinin hallolduğunu düşünüp biz iktidara geldiğimizde de bunu devam ettiririz. Dolayısıyla mutlu oluruz. Ama inşallah Putin'in BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin'den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca ama umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır. Biz de onun devamını sağlayacağız daha geniş olarak" dedi.