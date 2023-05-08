Akşener'den iktidara HÜDA PAR tepkisi: Gaffar Okkan'ın katillerine terörist demiyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklayan HDP ile Millet İttifakı'nın pazarlık yaptığı iddialarına sert tepki gösterdi. Akşener, HDP'nin masada olmadığını belirterek, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın bir ortağı var HÜDA PAR. Gaffar Okkan'ın katillerine terör örgütü demiyorlar. Bunu vatandaş yemiyor artık. İki dürüst partiyiz biz. HDP de bizim olduğumuz yerde olmuyor. Gaffar Okkan'ın katillerine terörist demeyenlerle beraber yol yürüyorsunuz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk yayınında açıklamalarda bulundu. Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP'nin masada olmadığını söylerken, iktidara sert sözlerle yüklendi.

"BİZİM AÇIMIZDAN SAKINCASI YOK"

AK Parti listelerinden seçime giren HÜDA PAR'ın, Gaffar Okkan'ın katillerine terör örgütü diyemediğini belirten Akşener, HDP ile yan yana gelmediklerini kaydetti. Akşener, şunları söyledi: "Bu ittifakın Kemal Bey'i destekliyor olmasının bizim açımızdan sakıncası yok. Desteği veren partilerin sözcüleri 'bir pazarlık yapmadık, talebimiz yok, herhangi bir şart, koşul ileri sürmedi, birinci önceliğimiz bu ucube sistemden parlamenter sisteme geçişe dair bir gayret olsun, buna da katkımız olsun' dendi. Duran Kalkan, 'bizimle en fazla irtibat kuran Tayyip Bey'dir' diyor. Bu kişileri beliyorum.

"MASAYA PKK İLE BİZ OTURMADIK"

Yaptıkları konuşmalara baktığımızda sözde biz destekleniyormuş gibi. Gerçekten terör örgütü olsanız sizi serbest bırakacağını el altından söylenmiş bir yapıyı desteklediğinizi iddia eder misiniz? Çözüm sürecini biz yapmadık. Masaya PKK ile biz oturmadık. İYİ Parti'den bahsediyorum. Sayın Bahçeli çözüm sürecine karşıydı ama akil adamları kimseyi dövdürmedi. Doğru da bir iş yaptı. İYİ Parti olarak net bir şey söylüyoruz 'o masada HDP olduğu takdirde biz olmayız'. Bu netlikteyiz.

"HÜDA PAR HİZBULLAH'I TERÖR ÖRGÜTÜ KABUL ETTİ Mİ?"

Şu anda Cumhur İttifakı'nın bir ortağı var HÜDA PAR. 71 yaşında sayın Cumhurbaşkanı tarafından affedildi. Gaffar Okkan'ın katillerine terör örgütü demiyorlar. HÜDA PAR terörist demiyorum. Diyorum ki, HÜDA PAR, Hizbullah'ı terör örgütü kabul etti mi? Bunu vatandaş yemiyor artık. Onlar bize gelmediğimiz halde 'Niye yan yanasınız?' diyor. İki dürüst partiyiz biz. HDP de bizim olduğumuz yerde olmuyor.

"GAFFAR OKKAN'IN KATİLLERİNE TERÖRİST DEMEYENLERLE BERABER YOL YÜRÜYORSUNUZ"

Gaffar Okkan'ın katillerine terörist demeyenlerle beraber yol yürüyorsunuz. Bir süre sonra seçmen bu işten bıkar ve soru sormaya başlar. Şimdi o başladı. Sayın Erdoğan cin gibi adamdır. Bence kaybettiğini gördüğü için. Kitapsız, dinsiz demek ağır bir şey. Ben 7 yaşından beri namaz kılan insanım. Dini vecibe olarak ben kimseye 'dinsiz, kitapsız' diyemem. 'Biz Allah'tan emir alırız' ne demek? Vahiy geliyor demektir."