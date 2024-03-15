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Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 2 madde sayıp "Bunlara yaparsan oylar senin" dedi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi Bursa'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Akşener, "Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek emekli maaşlarına zam yapılmasını ve 100 bin öğretmen atamasının yapılmasını istedi.

Meral Akşener, yerel seçim öncesi Orhangazi ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ile Orhangazi İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Kaya da eşlik etti. Daha sonra vatandaşlara seslenen Akşener, öğretmen ile emeklilerin sesi olduğunu söyledi.

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata

"BÜTÜN EMEKLİLERE 10 BİN LİRA ZAM VERMEN GEREKİYOR"

Seçimlere 16 gün kaldığını belirten Akşener, "Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. Son olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun." dedi.

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına zam yap, 100 bin öğretmeni de ata

"100 BİN ÖĞRETMENİN TAYİNİNİ YAPIN"

Atanamayan öğretmenlere ilişkin de Akşener, "Atanamayan öğretmen ve gençlerimiz için mülakatı kaldıracaktınız. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (3)

Zübeyir Kıvrak:

AKLI BAŞINDA OLAN HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI OYUNU PARA İLE SATMAZ...BİLİRKİ OY NAMUSTUR...

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Abdullah Ağaç.:

Meral abla 40 yaşında emekli olan adama 10 bin TL bile fazla

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süleyman kahraman:

Hak satılmaz alınır.verilmeyen hakkı almak için sandıkta oy kullanırsın.söz veripte vermeyene vermezsin.

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