Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz' diyen belediye başkanlarına yanıt: Başbakanlığa aday olduğumu söyledim, dönüşü yok

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün genel merkez binasında partisinin belediye başkanı ile bir araya geldi. Akşener, "Sizi görmek ne güzel" diye karşıladığı belediye başkanlarıyla tek tek tokalaştı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda Akşener daha çok başkanları dinledi. Seçim süreci ve parti politikalarının sahadaki yansımalarının ele alındığı toplantıda belediye başkanları izlenimlerini anlattı.

"GERİ DÖNÜŞ OLMAZ"

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre toplantıya katılan belediye başkanları Akşener 'e "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" dedi. Anadolu'da da bu yönde bir talep olduğunu dile getirdi. Ancak Akşener bu sözlere "Ben başbakanlığa aday olduğumu söyledim, bundan geri dönüş olmaz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ayrıca seçimlerde birinci parti olma iddiasını da yineledi. Bu sözün boşuna söylemediğini, hedefin belli bir strateji ve plan çerçevesinde dile getirildiğini ve hedefe de ulaşılacağını kaydetti.