Akşener'den çok konuşulacak CHP çıkışı: Biz borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük

Konuk olduğu televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP'ye borçlular" yönündeki söylemleri kesin bir dille reddetti. Akşener, "Bizim borcumuz yok; çünkü eğer borç vardıysa biz 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 6'lı masadan cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar pek çok değerlendirmede bulunan Akşener, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ALACAKLI HALE GELDİK"

Konuşmasının bir bölümünde "İYİ Parti CHP'ye borçlu" konusuna da değinen Akşener, bu durumu kesin bir dille reddetti. CHP'nin İYİ Parti'ye milletvekili verdiği için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceği yönündeki iddiaları yalanlayan İYİ Parti lideri, "Bizim borcumuz yok; çünkü eğer borç vardıysa biz 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük. Bizim hiçbir belediyede, koskoca İstanbul Belediyesi'nde 2 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı haricinde bir şeyimiz yok. Bizzat bunu ben istedim. Ankara'da da sayın Mansur Yavaş'tan telefon açıp, bir kişinin genel müdürlüğüne dair talebim olmadı. O masada insanların, siyasi geleneklerin tabanların da gülümseyerek oturmalarını sağlayan, CHP'ye gece gidip 15 milletvekilini istedim. Ama sayın Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar teşekkür edeceğim, bu başka bir şey. Bu Türkiye'ye dahil, CHP'ye tırnak içinde yasakçı zihniyet diye yapılan propagandasını yıkan tavır oldu." ifadelerini kullandı.

15 VEKİL CHP'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz seçimlerde İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin tartışmalar, CHP'nin sürpriz hamlesiyle sona ermişti. CHP'den 15 vekil İYİ Parti'ye katılmış ve böylelikle Akşener'in partisi Meclis'te grup kurma sayısına ulaşmıştı.