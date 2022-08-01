Akşener'den "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna tek cümlelik yanıt - Haberler

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Akşener'den "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna tek cümlelik yanıt

Seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, son olarak Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları cevapladı. Akşener'e yöneltilen sorulardan biri de "AK Parti ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim" oldu. Akşener bu soruya "Yapmam, ona göre oy ver" yanıtını verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği soruları cevapladı. Aşktan siyasete kadar pek çok sorunun yöneltildiği Akşener, AK Parti ile ittifak yapıp yapmayacakları konusuna da net bir tavırla açıklık getirdi.

AK PARTİ İLE İTTİFAK YAPARLAR MI?

Takipçilerinden biri Akşener'e "AK Parti ile ittifak yapar mısınız? Ona göre oy vereceğim" sorusunu yöneltti. Hazırcevaplığı ile tanınan Akşener, bu soruya "Yapmam, ona göre oy ver" yanıtını verdi.

İşte o soru ve Akşener'in cevabı;

Akşener'den 'AK Parti ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna tek cümlelik yanıt

BAHÇELİ, AKŞENER'E "EVİNE DÖN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Akşener'e yöneltilen ittifak sorusu, 2 yıl önce MHP lideri ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin, Meral Akşener'e yaptığı birlik ve beraberlik davetini akıllara getirdi. Bahçeli, "Sayın Akşener'in böyle ittifak olmayacağını görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır" demişti. Bahçeli daha sonra çağrısını yineleyerek, "Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik, hala zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki, dön evine, bitsin bu çile" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu daveti olumlu karşıladıklarını belirtip, "Sayın Bahçeli'nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir. O da olabilecek en makul çizgide davettir. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok." sözlerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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