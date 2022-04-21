"HDP ile iş birliği yapmayın" diye sitem eden vatandaşa Akşener'in yanıtı net oldu - Haberler

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"HDP ile iş birliği yapmayın" diye sitem eden vatandaşa Akşener'in yanıtı net oldu

Demirören Haber Ajansı - Fahrettin Toker - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti için geldiği Kırşehir'de HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyleyen kişiye, "Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kırşehir'in Akpınar ilçesinde geldi. Akşener, gezdiği iş yerlerinde esnaf ile sohbet etti. Emekli şoför olduğu öğrenilen Mehmet İnce, ziyareti sırasında Akşener'e, HDP ile iş birliği yapmamalarını istediğini söyledi.

Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

"BİZİM HDP İLE İŞ BİRLİĞİMİZ YOK"

Bunun üzerine Akşener, "Bizim HDP ile iş birliğimiz yok. Televizyonlarda benim için o kadar çok şey söyleniyor ki her söylenene inanmayın. Herkesin içinde söylüyorum. Bizim HDP ile iş birliğimiz yok" dedi.

Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

Meral Akşener, Akpınar'daki ziyaretinin ardından Boztepe ilçesine hareket etti.

Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Politika

Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Kırşehir, Esnaf, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (8)

Mehmet Sekerci:

Kim inanır kadir inanır ?? ?? ??

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Osman Tokgonul:

Var mı anlamayan ? Başkanım , onların gözleri var görmez, kulak var duymazlar , işin tuhafı beyinleri var ama kullanamazlar ... Anladınız mı beyler ?

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ferfer:

akp seçmenine laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zor:)))

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