Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti - Haberler

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Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul etti.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in, siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul ettiği belirtilerek, "1 saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk- Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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