Aksaray ve Karaman'da seçim sonuçları sonrası kutlama yapıldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Aksaray Belediye Başkanlığını AK Parti'li Evren Dinçer'in kazanmasının ardından partililer konvoy oluşturdu.

Yeniden seçilen Dinçer, otobüsten partilileri selamladı.

Dinçer, yeni dönemde de herkesin başkanı olmaya devam edeceğini söyledi.

Karaman

Karaman Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP'li Savaş Kalaycı'nın kazanmasının ardından partililer Aktekke Meydanı'nda toplandı.

Partililer, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleler eşliğinde kutlama yaptı, konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Alanda toplananlara seslenen Kalaycı, seçim sürecinde kendilerini yalnız bırakmayan partililere teşekkür etti.

Kalaycı, "Bugün kazanan Karaman olmuş sizlere ve Karaman'a olan sorumluluğumuz artmıştır. Bizlere güvenerek destek veren ve emaneti teslim eden değerli hemşehrilerime söz veriyorum. Karaman'ın hak ettiği yerlere gelebilmesi için ayırmadan, ayrıştırmadan canla başla hep birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.