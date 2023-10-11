Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer İstiklal Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gerek düzenlenen mahalle meclislerinde gerekse ihtiyaç sahiplerinin evlerine bizzat konuk olarak onları dinliyor, sorunlarına çözüm buluyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer İstiklal Mahallesi halkını ziyaret etti. Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Dinçer, vatandaşlarla hem hal olup mahallenin ihtiyaçları hakkında mahalle muhtarından bilgiler aldı. Ardından Aksaray Belediyesi yardım otobüsü ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunurken lokma ve dondurma aracı ile çeşitli ikramlarda bulunuldu. Başkan Dinçer daha sonra ilk olarak İstiklal Mahallesinde ikamet eden tekerlekli sandalye ve tablet talebinde bulunan ve isteğine anında cevap verilen ailenin misafiri oldu. Başkan Dinçer evinde ziyaret ettiği İrem'e yeni aracını hediye ederek mutluluğuna ortak oldu. Yeni tekerlekli sandalyesine kavuşan İrem, mutluluğunu Başkan Dinçer ve aile bireyleri ile paylaştı.

Ziyarette konuşan Başkan Dinçer, "Bize gelen bu tür talepleri, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte en seri şekilde değerlendiriyoruz. İrem kardeşimize Rabbim, şifasını versin. Sağlıklı, huzurlu ömür diliyorum. Ailemize de misafirperverliklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Onun mutluluğunu paylaşmak duasını almak bizim için en büyük mükafattır. Özel vatandaşlarımıza olan hassasiyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Onlarla birlikte engelleri aşacağız" dedi. - AKSARAY