AKPM Raportörü Piero Fassino, İYİ Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş bölgesi konusunda İYİ Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etti.

AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Raportörü Piero Fassino ve Komisyon Sekreteri Pavel Chevtchenko, İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Naci Cinisli ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.