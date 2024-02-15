AKPM Raportörü Piero Fassino, DEM Parti Grubu'nu ziyaret etti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Raportörü Piero Fassino, Kapalı Maraş bölgesi konusunda DEM Parti Grubu'nu ziyaret etti.

AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi Raportörü Piero Fassino ve Komisyon Sekreteri Pavel Chevtchenko, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen ile görüştü.

Görüşme, görüntü ve fotoğraf alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.