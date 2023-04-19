AKP plakalı çakarlı araç sürücüsüyle taksici arasındaki tartışma gündem yarattı

"34 AKP..." plakalı çakarlı bir araç sürücüsünün kendisine yol vermeyen taksiciyi aracından indirerek tehdit ettiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Videoda taksicinin "Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın" sözlerine çakarlı araç sürücüsünün "Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola" diye yanıt verdiği görüldü.

Sosyal medyaya düşen ve "AKP" plakalı çakarlı bir araç sürücüsüyle taksici arasında yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüler ses getirdi.

"YOL VERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE ARACINDAN İNDİRDİ"

Çakarlı araç sürücüsünün yol vermediği gerekçesiyle taksiciyi aracından indirdiği iddia edilirken, videoda taksicinin "Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Bekle polis çağırıyorum" çıkışına AKP plakalı araç sürücüsünün "Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola" sözleriyle yanıt verdiği görülüyor.

Taksici ile araç sürücüsü arasında yaşanan diyalog şu şekilde;

- Sen sivil plakasın hayırdır devletin verdiği şey, sen devlet misin?

- Bana konuşma.

- Bekle polis çağırıyorum. Arkadaşlar hepiniz şahitsiniz, kendisi çakar takıyor, gelip yol kesiyor.

- Terbiyesiz...

- Terbiyesiz sensin, ahlaksızsın. Devletin verdiği çakarı böyle kullanamazsın. Videoya çekin arkadaşlar. Terörist sensin.

- Oğlum düzgün konuş. Aldıracağım seni karakola. Acil gelin (Telefonda konuşuyor)

- Sen kimsin beni karakola alacaksın. Sen kime güveniyorsun?