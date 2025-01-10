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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık

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AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Aydın'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara çeşitli hediyeler ve 200'er TL harçlık dağıttığı sırada yanına gelerek elini öpen AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a da harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Aydın'da otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi.

ERDOĞAN'I DAHİ ŞAŞIRTTI

Erdoğan, konuşmasının ardından otobüsün üzerine çağırdığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Cumhurbaşkanı ayrıca çocuklara 200'er TL harçlık da dağıttı. Programın sonunda ise Erdoğan'ı dahi şaşırtan bir durum yaşandı.

ELİNİ ÖPTÜ, HARÇLIĞI KAPTI

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, otobüsün üzerinden inmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek elini öptü. Erdoğan da durum üzerine Sarıbaş'a 200 TL harçlık verdi. Yaşananlar, otobüsün üzerinde bulunan bakan, milletvekilleri ve diğer parti yöneticilerini gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Yazık ya kula kul olmuşlar, bir insan bu kadar alçalabilir.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

200 tl için yapılır mı bu salaklık kendini rezil ettin gel ben sana vereyim 5 katını yeterki bi daha böyle bir sey yapma

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme79
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Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

1000 TL veriyim bidaha o eli öpme

Yorum Beğen113
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Haber YorumlarıSpartacüs MartinLuther:

Yalakalık karaktersizlik

Yorum Beğen93
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Haber YorumlarıŞero null:

Rezalet

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Haber YorumlarıDoğrucu:

Millet vekili 200 tl ye el öpüyorsa. Vatandaş 200tl için ne yapıyordur acaba :))

Yorum Beğen80
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

simit parası

Yorum Beğen58
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Haber YorumlarıÖmer:

Yakında Erdoğan için Allah' tan büyük diyecekler.

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Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Yazıklar olsun ya.

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Bir milletvekiline yakışmayacak hareket

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