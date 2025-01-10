Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Aydın'da otobüs üzerinden vatandaşlara seslendi.

ERDOĞAN'I DAHİ ŞAŞIRTTI

Erdoğan, konuşmasının ardından otobüsün üzerine çağırdığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Cumhurbaşkanı ayrıca çocuklara 200'er TL harçlık da dağıttı. Programın sonunda ise Erdoğan'ı dahi şaşırtan bir durum yaşandı.

ELİNİ ÖPTÜ, HARÇLIĞI KAPTI

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, otobüsün üzerinden inmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek elini öptü. Erdoğan da durum üzerine Sarıbaş'a 200 TL harçlık verdi. Yaşananlar, otobüsün üzerinde bulunan bakan, milletvekilleri ve diğer parti yöneticilerini gülümsetti.