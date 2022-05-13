AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" - Haberler

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AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık"

AA - Sıtkı İlanbey - Politika
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu basın mensuplarının karşısına geçmesi Başkanvekili Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu basın mensuplarının karşısına geçmesi

Başkanvekili Akbaşoğlu'nun konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (1)

AA / Sıtkı İlanbey - Politika

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, TBMM, Politika, Haberler

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