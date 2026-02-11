Haberler

Akın Gürlek'in koltuğuna oturan Can Tuncay'ın makam odasında dikkat çeken detay

Güncelleme:
Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini geçici olarak Can Tuncay üstlendi. Tuncay'ın makamında şehit polis Fethi Sekin'in fotoğrafına yer vermesi dikkat çekti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine atanmasıyla boşalan başsavcılık koltuğuna geçici olarak Başsavcı Vekili Can Tuncay oturdu.
  • Can Tuncay'ın makam odasında çekilen bir fotoğrafta, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafı arka planda görülüyor.
  • Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan iki savcıdan biridir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine atanmasının ardından boşalan başsavcılık koltuğuna geçici olarak Başsavcı Vekili Can Tuncay oturdu.

MAKAMINDAKİ KARE DİKKAT ÇEKTİ

Görevlendirmenin ardından Can Tuncay'ın daha önce makamında çektirdiği bir fotoğraf yeniden gündeme geldi. Söz konusu karede, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında büyük bir faciayı önlemek için canını feda eden polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının arka planda yer aldığı görüldü.

İşte gündem olan o fotoğraf karesi;

DARBECİLERE İLK GÖZALTI İŞLEMİNİ YAPAN SAVCI

Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan iki savcıdan biriydi.

