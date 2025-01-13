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Akdeniz'deki kayyım protestosunda 5 kişi gözaltına alındı

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Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması ve DEM Partili Akdeniz Belediye eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile belediye meclisi üyelerinin tutuklanmasına karşı yapılmak istenen protestoya polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Protestocular ile polis ekipleri arasında yaşanan arbede sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması ve DEM Partili Akdeniz Belediye eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile belediye meclisi üyelerinin tutuklanması Özgür Çocuk Parkı'nda protesto edildi.

Akdeniz'deki kayyum protestosuna polis müdahalesi: 5 kişi gözaltına alındı

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Basın açıklamasının ardından belediye binasına yürümek isteyen gruba polis barikat kurarak izin vermedi. Bu sırada polis ve DEM Parti milletvekilleri Perihan Koca ve Ali Bozan arasında tartışma yaşandı. Protestocular ile polis ekipleri arasında yaşanan arbede sonucu 5 kişi gözaltına alındı.

"BELEDİYEYİ İLMEK İLMEK ÖREREK KAZANDIK"

Polisin yürüyüşü engellemesine tepki gösteren Milletvekili Perihan Koca, "Biz o belediyeyi ilmek ilmek örerek kazandık. Halkın kaynaklarına çökmenize izin vermeyeceğiz" derken; Milletvekili Ali Bozan, "9 aydır rapor alıp işe gelmeden maaş alanlar şimdi belediyede. Akdeniz Belediyesi'nde neler olduğunu biliyoruz" diye tepki gösterdi.

Akdeniz'deki kayyum protestosuna polis müdahalesi: 5 kişi gözaltına alındı

"HALKIMIZIN BARIŞ UMUDUNA VURULAN BİR DARBEDİR"

DEM Parti Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş da yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması demokratik, toplumcu ve kadın özgürlükçü yerel yönetim anlayışımızın Türkiye halklarıyla buluşmasını engelleme amaçlıdır. Akdeniz Belediyemize kayyum atanması birçok halkın, kültürün, inancın barış içinde bir arada yaşadığı Akdeniz halkının iradesinin gasbı değil bu darbe aynı zamanda halkımızın barış umuduna vurulan bir darbedir. Bir kez daha demokrasiye ve halk iradesine yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz. İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasını meşrulaştırmak için yargıyı ve güvenlik güçlerini bir alet olarak kullanarak bir kılıf hazırlamıştır. Bu tam anlamıyla bir irade gaspıdır. Bu bir siyasi darbedir. Kayyum atamaları sadece Kürt halkının iradesine değil, Türkiye'nin dört bir tarafındaki demokrasi mücadelesine sistematik bir darbedir."

Akdeniz'deki kayyım protestosunda 5 kişi gözaltına alındı
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Politika
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