AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor - Haberler

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AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Partililerin mahalle ziyaretleri sürüyor

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde esnafları ziyaret ederek vatandalar ile bir araya geldiler.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde esnafları ziyaret ederek vatandalar ile bir araya geldiler.

Belediye Başkanı Ramazan, İl Başkanı Karataş, AK Parti Merkez ilçe başkanı Mehmet Nur Korkmaz, Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara ve Yönetim kurulu ile birlikte Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ki esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek, şikayet ve önerilerini dinlediler. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Politika

Murat Karataş AK Parti Karataş Kilis Politika Haberler

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