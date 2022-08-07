AK Partililer, Topçuoğlu'nun acısını paylaştı AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu. Ak Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu. Önceki gün hayatını kaybeden Kilis'te son yolculuğuna uğurlanan Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'nun kayınpederi merhum Mehmet Demir Özil'in taziyesine, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milletvekili Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Servet Ramazan katıldı. Kilis heyeti, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu'ne başsağlığı dileğinde bulunarak, acısını paylaştılar. - KİLİS İhlas Haber Ajansı / Politika Ahmet Salih Dal Murat Karataş Milletvekili AK Parti Politika Haberler

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