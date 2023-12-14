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AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi

14 Aralık 2023 12:12 Güncelleme: 12:16 Abone Ol

2024 bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de mangal partisi yapan AK Partili milletvekillerine bir tepki de Şamil Tayyar'dan geldi. AK Parti Gaziantep eski milletvekili ve önceki dönem MKYK üyesi Tayyar, konuyla ilgili açıklamasında "Niyeti izaha çalışmak ne çare… Hatayı kabullenip empati yapmak daha doğru olmaz mı? Bir küçük özür…" ifadelerine yer verdi.