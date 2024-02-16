AK Partili vekil "Deniz filosu yenilensin" dedi, Sırrı Süreyya iktidara mesaj verdi

Meclis'te söz alan AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Marmara Denizi'nde batan ve 6 mürettebatı için arama çalışmaları süren gemiyi hatırlatarak gemi çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Çalışanlara yıpranma payı verilmesi gerektiğini belirten Koç, deniz ticaret filosunun da kısa sürede yenilenmesini beklediklerini söyledi. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Koç'un sözleri sonrasında esprili bir ifadeyle "Sayın iktidar partisi duymuştur bu talepleri." dedi.

BAŞKANVEKİLİ ÖNDER'DEN İKTİDARA GÖNDERME

Koç, gemi çalışanlarına yıpranma hakkının iade edilmesinin önemine işaret ederek yaşlı olan deniz ticaret filosunun yenilenmesi için hükümetten adım beklendiğini söyledi. Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Gemi adamlarının geceleri yok, gündüzleri yok, tatilleri yok. Ailelerinden, sevdiklerinden uzak. Yeni doğan çocuğunu bile görme, bir ölüsü olmuşsa cenazesine gitme şansı yok. Dolayısıyla ben bu kardeşlerimizin yıpranma haklarının kendilerine iade edilmesini istiyorum.

Diğer bir konu son derece önemli. Deniz ticaret filomuz maalesef çok yaşlandı. Yaş ortalaması 35 ve üstünde bir rakam. Biliyorsunuz deniz ticareti olmazsa insanlığın yarısı açlıktan yarısı da soğuktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Özellikle küçük tonaj Karadeniz Akdeniz'de dolaşan gemilerimizin en kısa zamanda tekrar yenilebilir için koster filosu dediğimiz bu filonun yeniden yenilenebilir için hükümetimiz gerekli desteği bekliyoruz."

Koç'un sözlerinin bitiminde TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Koç'un AK Parti'ye mensup olmasına karşın hükümetten talepte bulunmasına kinayeyle esprili bir ifade içinde "Sayın iktidar partisi duymuştur bu talepleri." dedi.