AK Partili Vekil Adayı Behiye Eker: 'Doğru adam doğru eller diyerek 2023'e zaferle gireceğiz'

Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Behiye Eker, Beykoz'da vatandaşlar ile bir araya geldi. Eker, "Hizmetlerimizin sahada karşılık bulduğunu da görüyoruz. Çok daha güçlü bir şekilde doğru adam doğru eller diyerek 2023'e zaferle gireceğiz inşallah" dedi.

Milletvekili adaylık listesinin açıklanmasıyla birlikte seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Behiye Eker, ilçe teşkilatı mensuplarıyla Beykoz'da saha çalışmalarına devam etti. Beykoz'da Kanlıca Mahalle Muhtarlığına ziyaret gerçekleştiren Eker ve beraberindeki heyet daha sonrasında bölge halkı ve mahalle esnafını gezerek vatandaşlardan destek istedi. Esnafla sohbet eden Eker, hatıra fotoğrafı çekildi.

"Doğru adam doğru eller diyerek 2023'e zaferle gireceğiz"

AK Parti 1. Bölge Milletvekili Adayı Behiye Eker, 14 Mayıs seçimlerinin doğru adam ve doğru ellerle zafere ulaşılacağını belirterek, "Sahada yağmur çamur demeden gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız teveccüh gösteriyor. İnşallah sayımız artarak daha güçlü bir şekilde yol yürüyeceğiz. Biz vatandaşımızın samimiyetine inanıyoruz. Hizmetlerimizin sahada karşılık bulduğunu da görüyoruz. 20 yıl boyunca bu böyle oldu. Çok daha güçlü hizmetlerde vatandaşımızı buluşturacağız. Güzel bir seçim olsun şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Çok daha güçlü bir şekilde doğru adam doğru eller diyerek 2023'e zaferle gireceğiz inşallah" dedi. - İSTANBUL