AK Partili Üçüncü: CHP'nin Meclis'in açılışına katılmama kararı hoş olmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı. Meclis bahçesinden canlı yayınlarla Ankara gündemine ışık tutan Haberler.com'un konukları arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü de yer aldı.

CHP'NİN ÖZEL OTURUMA KATILMAMA KARARI

Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Üçüncü, CHP'nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla Genel Kurul'da düzenlenen özel oturuma katılmama kararını değerlendirdi.

Üçüncü, "Şimdi olaya ben eylem demeyeceğim de bir tercihtir neticede. Ben normalde bu sıralarda, yani sınırda oturan bir vekilim. Soluma baktığımda arkadaşlarımı görmek isterdim doğrusu açılış gününde. Özellikle birlikte Meclis çalışmalarını başlatma noktasında. Seçilme ruhumuz, milletin bize yüklemiş olduğu işte vekaletten hareketle orada olmalarını isterdim. Muhtemelen yarın görüşeceğiz." dedi.

"MECLİS'İN KURULUŞ RUHUNA DA VE BİRLİKTE ÇALIŞMA RUHUNA DA KATKI SAĞLAMADIĞINA İNANIYORUM"

Üçüncü, sözlerine şu şekilde devam etti: Şimdi tabii ben özellikle niye böyle bir yöntem tercih edildiğini bilemem. Yani detaylar Parti Genel Başkanı'nda ve yönetiminde saklıdır. Ama ben özellikle açılışını yapmış olduğumuz bugünkü oturumunun önemli ve CHP'nin de çok değerli katkı sunmuş olduğu 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına da sahip çıkma noktasında önemli bir vesile olacağına ben şahsen inanırdım, inanıyorum. Ama böyle bir tercihte bulundular. Yani bence bunu tekrar bir düşünmek lazım. Zira komisyon çalışmalarına yani gerçekten olumlu katkı sunan ana muhalefet partisinin bu açılışta sembolik bir eyleme gitmiş olmasının hoş olmadığını, Meclis'in kuruluş ruhuna da ve özellikle birlikte çalışma ruhuna da çok büyük katkı sağlamadığına inanıyorum. Ama tabii arkadaşlarımızın tercihi. Yarın itibariyle normale döneceğimizi ümit ediyorum."