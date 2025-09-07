AK Partili Tayyar: Pazartesi sürpriz bir 'görevden alma' kararı çıkabilir

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Arslan hakkında açığa alınmasının ardından gözaltı kararı verildi. Arslan'ın eşi hakkında da gözaltı kararı verildi.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılarak hakkında gözaltı kararı verilen Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın Ankara'da olduğu belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince kolluk birimine davet edilen İlker Arslan'ın bir süre sonra cep telefonunu kapatıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Bunun üzerine İlker Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi.

AK PARTİLİ İSİM PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Yaşanan gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken AK Partili Şamil Tayyar da çarpıcı bir mesaj paylaştı. Antalya operasyonunun Emniyet Müdürü İlker Arslan'la sınırlı kalmayacağını ifade eden Tayyar "Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve ünvanını yazmıyorum. Pazartesi sürpriz bir 'görevden alma' karar daha çıkabilir.

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"

Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir 'kırılma' olarak görüyorum. İnşallah, devamı gelir" ifadelerini kullandı.