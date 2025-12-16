AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
AK Partili Şamil Tayyar, Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve bazı isimler hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddialarda bulundu. Tayyar, "Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir." dedi.
- AK Partili Şamil Tayyar, Mehmet Akif Ersoy'dan daha ağır suçlamalarla anılan bir kişinin tanık ifadelerinde adı geçtiğini öne sürdü.
- Şamil Tayyar, bu kişi hakkında adli işlem yapılmazsa soruşturmanın siyasi bir yönü olduğu kanaatine varacağını belirtti.
- Şamil Tayyar, 'Kanarya' rumuzlu gizli tanığın ifadesinde esrar kullanımı, grup ilişkileri ve karmaşık suçlamaların dosyada yer aldığını söyledi.
Habertürk Eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer isimler hakkındaki uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'ye yapılan uyuşturucu testinin pozitif olduğunun ortaya çıkmasıyla soruşturmanın ne yönde devam edeceği merak ediliyor.
Soruşturma sürerken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tayyar, tanık ifadelerinde adı geçen ve Mehmet Akif Ersoy'dan daha ağır suçlamalarla anılan bir kişinin bulunduğunu öne sürdü.
"DAHA AĞIR İDDİALAR VAR AMA İŞLEM YAPILMADI"
Şamil Tayyar, eğer bu isim hakkında da adli işlem yapılmazsa, soruşturmanın siyasi bir yönü olduğu kanaatine varacağını söyledi. Tayyar, "Eğer uyuşturucuyla mücadele ediliyorsa, en az Mehmet Akif Ersoy kadar hakkında ağır ithamlar bulunan kişilerle ilgili de işlem yapılması gerekir. Tanınan ve bilinen birisi ama herhangi bir işlem yapılmadı."" ifadelerini kullandı.
GİZLİ TANIK İFADESİNE ATIF
Tayyar, "Kanarya" rumuzlu gizli tanığın ifadesinde iddiaların net şekilde anlatıldığını öne sürerek, esrar kullanımı, grup ilişkileri ve karmaşık suçlamaların dosyada yer aldığını söyledi. Ancak bu iddialara rağmen ilgili kişi hakkında şu ana kadar bir adım atılmadığını vurguladı.