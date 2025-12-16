AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

Habertürk Eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer isimler hakkındaki uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'ye yapılan uyuşturucu testinin pozitif olduğunun ortaya çıkmasıyla soruşturmanın ne yönde devam edeceği merak ediliyor.

Soruşturma sürerken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tayyar, tanık ifadelerinde adı geçen ve Mehmet Akif Ersoy'dan daha ağır suçlamalarla anılan bir kişinin bulunduğunu öne sürdü.

"DAHA AĞIR İDDİALAR VAR AMA İŞLEM YAPILMADI"

Şamil Tayyar, eğer bu isim hakkında da adli işlem yapılmazsa, soruşturmanın siyasi bir yönü olduğu kanaatine varacağını söyledi. Tayyar, "Eğer uyuşturucuyla mücadele ediliyorsa, en az Mehmet Akif Ersoy kadar hakkında ağır ithamlar bulunan kişilerle ilgili de işlem yapılması gerekir. Tanınan ve bilinen birisi ama herhangi bir işlem yapılmadı."" ifadelerini kullandı.

GİZLİ TANIK İFADESİNE ATIF

Tayyar, "Kanarya" rumuzlu gizli tanığın ifadesinde iddiaların net şekilde anlatıldığını öne sürerek, esrar kullanımı, grup ilişkileri ve karmaşık suçlamaların dosyada yer aldığını söyledi. Ancak bu iddialara rağmen ilgili kişi hakkında şu ana kadar bir adım atılmadığını vurguladı.