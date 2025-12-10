Haberler

AK Partili Tayyar'dan gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy için bomba iddia

AK Partili Tayyar'dan gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy için bomba iddia
AK Partili Şamil Tayyar, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Tayyar "TMSF, Ersoy'u daha önce, uyuşturucu soruşturması başlayınca görevden alacaktı ama 'hatırlı' dostları aşamadı. Operasyon, tüm engelleri yıktı. Son operasyonları da dikkate alınca anlaşılıyor ki herkese dokunuluyor. Artık kimse dokunulmaz değil" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişi daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

TMSF TARAFINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı. Habertürk'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır."

ŞAMİL TAYYAR'DAN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da Mehmet Akif Ersoy hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar.

"KENDİSİNE İNANAN HERKESİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Mehmet Akif Ersoy, çok genç yaşta yıldızlaştı. Devlet ve siyaset içinde özel dostlar edindi. Sanırım, şöhret ve paranın büyüsüne kapıldı. Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı.

"ARTIK KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL"

Cezai durumu ne olur bilemem ama mesleki hayatını zor toparlar gibi. TMSF, Ersoy'u daha önce, uyuşturucu soruşturması başlayınca görevden alacaktı ama 'hatırlı' dostları aşamadı. Operasyon, tüm engelleri yıktı. Son operasyonları da dikkate alınca anlaşılıyor ki herkese dokunuluyor. Artık kimse dokunulmaz değil."

Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnes:

Şamil tayyar o hatirli dostlar sadece chpde olur akp senin karakterini görüp yol verdi diye her gün çamur atma derdindesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlihan güler:

geç kalındı göz boyama

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGREYFRUT:

Ya hep merak etmişimdir..Haber sunarken sanki ayakta uyuyormuş gibi idi....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
