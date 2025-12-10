AK Partili Tayyar'dan gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy için bomba iddia

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişi daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

TMSF TARAFINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı. Habertürk'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır."

ŞAMİL TAYYAR'DAN GÜNDEM YARATACAK İDDİA

Yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da Mehmet Akif Ersoy hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar.

"KENDİSİNE İNANAN HERKESİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Mehmet Akif Ersoy, çok genç yaşta yıldızlaştı. Devlet ve siyaset içinde özel dostlar edindi. Sanırım, şöhret ve paranın büyüsüne kapıldı. Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı.

"ARTIK KİMSE DOKUNULMAZ DEĞİL"

Cezai durumu ne olur bilemem ama mesleki hayatını zor toparlar gibi. TMSF, Ersoy'u daha önce, uyuşturucu soruşturması başlayınca görevden alacaktı ama 'hatırlı' dostları aşamadı. Operasyon, tüm engelleri yıktı. Son operasyonları da dikkate alınca anlaşılıyor ki herkese dokunuluyor. Artık kimse dokunulmaz değil."