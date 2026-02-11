AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

Kabine'de sürpriz değişiklikler yaşandı. Akın Gürlek Adalet Bakanı olurken, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı olarak atandı. Yeni atamalarla birlikte muhalefet kanadından eleştiriler geldi.

"ATAMALAR, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN RUHUNA UYGUN"

AK Partili Şamil Tayyar ise tartışmalarla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tayyar şunları söyledi: "Bir başsavcı ve valinin, bakan olarak atanması eleştiriliyor. Parlamenter sistemde olsaydık bazı eleştirilere ben de katılırdım. Oysa bu atamalar, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygundur.

Seçilmiş başkan, millet nezdinde asli sorumludur, tüm bakanlar adına yürütmenin başı olarak sandıkta hesabı kendi verir. Siyasal riski üstlenendir, haliyle karar verici kendisidir.

"MİLLETVEKİLLERİNİN HİÇBİR HÜKMÜ YOK"

Burada üzerinde durulması gereken nokta, yasamanın kaybettiği irtifadır. Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur. Yürütmenin işleyişinde taşlar yerine otururken, yasamanın da başkanlık modelinin ruhuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması şarttır.

"DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİNE GEÇİLMELİ"

ABD'de olduğu gibi dar bölge seçim sistemine geçilmeli, millet iradesinin en güçlü şekilde sandığa yansıyacağı bu modelde güçlü vekillerin meclise giriş yolu açılmalıdır. Bürokratik oligarşinin imtiyazlı sınıflarını korumak için vekillere biçtiği 'tayin, terfi, atama' gibi itibarsızlaştırıcı torpil düzeneği kaldırılmalı, vekiller anayasada olduğu gibi sadece denetim ve yasama işlevini yerine getirmelidir.

"SOKAKTA SADECE VEKİLLER DEĞİL BAKANLAR DA OLMALI"

Vatandaş sorunlarını mecliste değil bakanlıklarda çözmeye çalışmalı, bakanlıklar buna göre yapılandırılmalıdır. Sokakta sadece vekiller değil bakanlar ve bürokratlar da olmalıdır. Aksi halde yetkinin bürokraside olduğu, hesabı vekillerin verdiği model, siyaseti tüketir, bürokratik oligarşiyi hortlatır.

Mevcut işleyişte; davul siyasinin omzunda, tokmak bürokratın elindedir, yetkiyi bürokrat kullanmakta, hesabı vekil ödemektedir. Bu paradoks düzeltilmezse nihai aşamada faturayı toptan yürütmenin başı öder. Naçizane…"