Haberler

AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi

AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Partili Şamil Tayyar, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi'nin de İçişleri Bakanı olarak atanmasının ardından başlayan tartışmalarla ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu. Tayyar, "Burada üzerinde durulması gereken nokta, yasamanın kaybettiği irtifadır. Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur. Yürütmenin işleyişinde taşlar yerine otururken, yasamanın da başkanlık modelinin ruhuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması şarttır." dedi.

  • AK Partili Şamil Tayyar, bir başsavcı ve valinin bakan olarak atanmasının cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun olduğunu belirtti.
  • Tayyar, mevcut sistemde milletvekillerinin hiçbir hükmü olmadığını ve yasamanın kaybettiği irtifaya dikkat çekti.
  • Tayyar, ABD'de olduğu gibi dar bölge seçim sistemine geçilmesi ve bürokratik oligarşinin imtiyazlarının kaldırılması gerektiğini savundu.

Kabine'de sürpriz değişiklikler yaşandı. Akın Gürlek Adalet Bakanı olurken, Mustafa Çiftçi ise İçişleri Bakanı olarak atandı. Yeni atamalarla birlikte muhalefet kanadından eleştiriler geldi.

"ATAMALAR, CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN RUHUNA UYGUN"

AK Partili Şamil Tayyar ise tartışmalarla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tayyar şunları söyledi: "Bir başsavcı ve valinin, bakan olarak atanması eleştiriliyor. Parlamenter sistemde olsaydık bazı eleştirilere ben de katılırdım. Oysa bu atamalar, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygundur.

Seçilmiş başkan, millet nezdinde asli sorumludur, tüm bakanlar adına yürütmenin başı olarak sandıkta hesabı kendi verir. Siyasal riski üstlenendir, haliyle karar verici kendisidir.

"MİLLETVEKİLLERİNİN HİÇBİR HÜKMÜ YOK"

Burada üzerinde durulması gereken nokta, yasamanın kaybettiği irtifadır. Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur. Yürütmenin işleyişinde taşlar yerine otururken, yasamanın da başkanlık modelinin ruhuna uygun şekilde yeniden yapılandırılması şarttır.

"DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİNE GEÇİLMELİ"

ABD'de olduğu gibi dar bölge seçim sistemine geçilmeli, millet iradesinin en güçlü şekilde sandığa yansıyacağı bu modelde güçlü vekillerin meclise giriş yolu açılmalıdır. Bürokratik oligarşinin imtiyazlı sınıflarını korumak için vekillere biçtiği 'tayin, terfi, atama' gibi itibarsızlaştırıcı torpil düzeneği kaldırılmalı, vekiller anayasada olduğu gibi sadece denetim ve yasama işlevini yerine getirmelidir.

"SOKAKTA SADECE VEKİLLER DEĞİL BAKANLAR DA OLMALI"

Vatandaş sorunlarını mecliste değil bakanlıklarda çözmeye çalışmalı, bakanlıklar buna göre yapılandırılmalıdır. Sokakta sadece vekiller değil bakanlar ve bürokratlar da olmalıdır. Aksi halde yetkinin bürokraside olduğu, hesabı vekillerin verdiği model, siyaseti tüketir, bürokratik oligarşiyi hortlatır.

Mevcut işleyişte; davul siyasinin omzunda, tokmak bürokratın elindedir, yetkiyi bürokrat kullanmakta, hesabı vekil ödemektedir. Bu paradoks düzeltilmezse nihai aşamada faturayı toptan yürütmenin başı öder. Naçizane…"

AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak 'başkanlık' sistemi eleştirisi

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Kardeşim kimsin sen cart cırt taraflı birşeyler söylüyorsun!!..Türk Milleti Siyasal İslamdan bikmistir...Cok şükür bende Müslümanım ama herkesin inancı Allah ile kendi arasındadir..Siyasete alet edilmemeli.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

AK Partili vekiller mevlisteyken tık yok. Emekli edilince konuşmaya başlıyorlar. Normalde tersi olması lazım değil mi?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası
Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor

Nehir yatağında ortaya çıkıyor, eline tavasını alan avuç avuç topluyor
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı

Trump'ın o ülkeye getirdiği dev verginin sebebine inanmayacaksınız!