AK Partili Şenocak: Biz sahadan beslenen bir partiyiz

Seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili adayı Bayram Şenocak, "Kitle partisiyiz, ulaşılması zor bir parti değiliz. Biz sahadan beslenen bir partiyiz" dedi.

Şenocak ziyaretleri kapsamında Yenibosna'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Şenocak programının devamında 'AK Nokta'yı da ziyaret ederek partililer ile sohbet etti. Şenocak, burada masa başına da geçerek üye kaydı yaptı.

ULAŞILMASI ZOR BİR PARTİ DEĞİLİZ

Çalışmalarının ardından değerlendirmelerde bulunan Şenocak, AK Parti teşkilat üyelerinin seçim öncesinde de çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Bizim tüm milletvekili adaylarımız, tüm teşkilatımız zaman zaman esnaf ziyaretlerine çıkarız. Değişik süreçlerde de yapıyoruz bunu. Her gün başka bir ilçedeyiz bugün de Bahçelievler ilçesindeyiz. Tabii ki esnaf ziyareti yaparken halkımız ile bir araya gelmiş oluyoruz. Sokakta vatandaşımıza temas etmiş oluyoruz. Kitle partisiyiz. Ulaşılması zor bir parti değiliz. Biz sahadan beslenen siyasi bir partiyiz. Bu ülkede bizim açıkladığımız bir sürü yeni proje var. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir sürü yeni müjde var. Her gün birkaç yeni proje ile halkımızın karşısına çıkmış oluyor. Özellikle şu anda bizim yaptığımız açılışlar ve yeni projeleri tanıtmaya bile yetişemiyoruz. Hatta şu anda seçim üstü bir sürü açılışını yapamadığımız projelerimiz var. Halkımızla şu anda buluşturamadığımız projeler var. Çünkü bunların hepsi zaman gerektiriyor. Programımız da çok sıkışık. Önümüzdeki bir yıl sonra açıklayacağımız şu anda bitmiş olan projelerimiz var. Ama Allah'ın izni ile halkımızda bunların farkında. Bu ülkede yapılanların, halkımızın hizmetine sunduğumuz ve yarınlarla alakalı kendi menfaatine uygun o kadar projeyi hayata geçirdik ki insanlarımız bunların her birinden fazlasıyla istifade edecek" diye konuştu.