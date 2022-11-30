AK Partili Şamil Tayyar'dan tartışma yaratacak seçim önerisi: Bunu yaparsak Türkiye stresten kurtulur
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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir seçim önerisinde bulundu. Tayyar, "Yerel seçim genel seçimle birleştirilse ne iyi olur. Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlarını aynı gün seçeriz. Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir" ifadelerini kullandı.
Ak Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 2024'te yapılması planlanan yerel seçimlerle, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin birleştirilmesini önerdi.
Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Yerel seçim genel seçimle birleştirilse ne iyi olur. Cumhurbaşkanı, milletvekili ve belediye başkanlarını aynı gün seçeriz.
Türkiye 5 yıl seçim stresinden kurtulur, yeni yüzyılı inşa sürecini kesintisiz tam gaz devam ettirir. Kişisel görüşüm, tartışmakta yarar var."
Tayyar, bir başka paylaşımında iki seçim arasında 9 ay olduğuna dikkat çekerek, "Art arda yapılacak seçimler tansiyonu arttırır. Vakit kaybetmeden normalleşmek gerek" görüşünü dile getirdi.