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AK Partili Miroğlu'ndan TV kanallarına dikkat çeken "Kürtçe" önerisi

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Katıldığı canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Kürtçe mesajının yayınlanmaması üzerine çıkan tartışma sırasında stüdyoyu terk eden AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu dikkat çeken bir öneride bulundu. Miroğlu, Kürdoloji bölümünden mezun olan gençlerin TV'lere istihdam edilmesini teklif etti.

Ak Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu katıldığı Habertürk TV canlı yayınında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının Kürtçe versiyonunun yayınlanmaması üzerine stüdyoyu terk etmişti.

"100 BİN KİŞİ BU ÜLKEDE KÜRTÇE KONUŞULSUN DİYE ÖLDÜ"

Miroğlu, "Trump'ın Zelensky'e yaptığı tavrın bir benzeridir bu. Yeter yahu, 100 bin kişi öldü. 100 bin kişi bu ülkede Kürtçe konuşulsun diye öldü. Nasuhi bunu bil. Ne dinleyeceğim seni? Ayrılıyorum programdan, lütfen teşekkür ediyorum. Bu dile tahammül edin. Biraz tahammül edin" ifadelerini kullanarak programdan ayrılmıştı.

"HER TV KANALI KÜRTÇE BİLEN BİR KİŞİYİ İSTİHDAM ETSİN"

AK Partili Orhan Miroğlu bugün ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir öneride bulundu. Miroğlu "Muş, Bingöl, Dicle, Mardin- Artuklu Üniversitelerimizin Kürdoloji bölümünden mezun olan ve iş bulamayan binlerce insan var, başlangıç olarak her TV kanalı Kürtçe bilen bir kişiyi istihdam etsin, var mısınız yok musunuz?" ifadelerini kullandı.

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