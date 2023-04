AK Partili milletvekili adayı Bağcılar'da trafikte vatandaşlara iftarlık dağıttı

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'İftara 5 kala' projesi çerçevesinde 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Seda Gören Bölük gençlerle birlikte iftara yetişemeyen trafikte kalan vatandaşlara oruç açabilmeleri için paket dağıttı.

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Seda Gören Bölük 14 Mayıs'a doğru seçim çalışmalarını devam ettiriyor. Bölük, Bağcılar AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'İftara 5 Kala' projesi çerçevesinde Yenimahalle'de trafikte kalan vatandaşlara oruçlarını açabilmeleri için iftarlık dağıttı. Dağıtım sonrası açıklamada bulunan Bölük, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize her zaman bu milletin nerede ne ihtiyacı varsa yanında olmayı öğretti. Gençlik kolları teşkilatımız da her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızdan ne öğrendiyse o çerçevede hareket ediyor. Türkiye'nin her yerinde 'İftara 5 kala' programını yapıyoruz. İftara 5 kala projesi kapsamında, iftara yetişemeyen vatandaşlarımıza ufak bir kumanya veriyoruz. En azından eve gidene kadar. Çok mutlu oluyorlar, biz çok keyif alıyoruz, vatandaşlardan da çok dua alıyoruz. Zaten amacımız, 'Allah razı olsun' duasını almak. 7 gün 24 saat sahadayız. Sahada kendimiz ile karşılaşıyoruz, başka partilerden kimse ile karşılaşmıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz, çok olumlu tepkiler alıyoruz. Cumhurbaşkanımız, 'Sen ben yok; biz varız' diyordu. Şimdi de bugün vatandaşımız bize durmak yok hizmete devam, diyor. Çok memnunuz" dedi. - İSTANBUL

