AK Partili Metiner canlı yayında gönlündeki CHP'li adayı açıkladı, konuklar tebessüm etti - Haberler

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AK Partili Metiner canlı yayında gönlündeki CHP'li adayı açıkladı, konuklar tebessüm etti

Haberler.com - Politika
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AK Parti Eski Milletvekili Mehmet Metiner ile CHP'li Gürsel Tekin, katıldığı televizyon programında güldüren anlara imza attı. Mehmet Metiner, "CHP'nin adayı Gürsel Tekin olmalı" derken, Gürsel Tekin ise, "Olursam oy verecek misin?" yanıtını verdi. Metiner de, "Reis aday olmazsa oy veririm sana" dedi.

Gürkan Hacır'ın sunduğu Tv100 ekranlarında sunmaya başladığı Taksim Meydanı programına, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin ve Diriliş Postası yazarı Murat Özer katıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu programa, Metiner ile Tekin arasındaki diyalog damga vurdu.

"CHP'NİN ADAYI GÜRSEL TEKİN OLMALI"

Metiner canlı yayında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Gürsel Tekin olması gerektiğini söyledi. CHP'li Tekin ise, 'oy verir misin?" diye sordu. Bu soruya Metiner, "Reis aday olmazsa bir oy da bizden olsun" diye yanıt verdi. Tekin ise, "Allah Razı olsun" dedi. Bu sırada diğer konukların da konuşmalar nedeniyle tebessüm ettikleri görüldü.

Haberler.com - Politika

Mehmet Metiner, Gürsel Tekin, AK Parti, CHP, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

YİGİT TÜRKALP:

yine 180 derece metiner........

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