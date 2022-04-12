AK Partili Metiner canlı yayında gönlündeki CHP'li adayı açıkladı, konuklar tebessüm etti

Gürkan Hacır'ın sunduğu Tv100 ekranlarında sunmaya başladığı Taksim Meydanı programına, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin ve Diriliş Postası yazarı Murat Özer katıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu programa, Metiner ile Tekin arasındaki diyalog damga vurdu.

"CHP'NİN ADAYI GÜRSEL TEKİN OLMALI"

Metiner canlı yayında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Gürsel Tekin olması gerektiğini söyledi. CHP'li Tekin ise, 'oy verir misin?" diye sordu. Bu soruya Metiner, "Reis aday olmazsa bir oy da bizden olsun" diye yanıt verdi. Tekin ise, "Allah Razı olsun" dedi. Bu sırada diğer konukların da konuşmalar nedeniyle tebessüm ettikleri görüldü.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

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