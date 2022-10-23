AK Partili Mahir Ünal, Cumhuriyetle ilgili tartışma yaratan sözleri sonrası gelen tepkilere böyle yanıt verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı bir kitap fuarında "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmış ve bu sözlere birçok siyasi parti de dahil olmak üzere tepki göstermişti. Tepkilerin odağındaki Ünal, sosyal medya hesabında art arda paylaşımlarda bulunarak konuyla ilgili ünlü yazarların ve tarihçilerin görüşlerini aktardı.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

"BURADAN BİR DÜŞMANLIK ÇIKARAMAZSINIZ"

Bu sözlerin ardından sosyal medyada yapılan tepkilerin ardından Ünal, "Bugün "Bir Kitap Okudum" etkinliğinde gençlerle Cemil Meriç'in Bu Ülkesini konuştuk. Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet'e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız" açıklamalarında bulunmuştu.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Ünal'ın bu açıklamalarına rağmen devam eden tepkilere siyasi partiler de katıldı. İYİ PartiSözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, " Cumhuriyet, Türk Milleti için vazgeçilmez bir medeniyet projesidir. Büyük Atatürk'ün ifadesiyle ' Cumhuriyet'in temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüdür.' Dilimiz ve lügatimiz ise Cumhuriyet değerleriyle anlamlı ve varoluşsal bir konumdadır. Gerisi sadece safsatadır!" ifadeleriyle yanıt verdi.

MEMLEKET PARTİSİ VE CHP'DEN DE TEPKİLER VAR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhuriyet, bilgeliğin cehalete karşı kazandığı en büyük zaferdir!" paylaşımı yaparken, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise "Fesli Deli Kadir ölmedi, ruhu Mahir Ünal'da yaşıyor. Tek eksiği fesi!" yorumunda bulundu.

MAHİR ÜNAL'DAN YENİ AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Mahir Ünal, sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunarak "Bir kitap fuarında gençlerle yaptığımız ' Bir Kitap Okudum' etkinliğinin siyasi bir yönü olamaz. Bir ferdi olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir dönem uygulamalarına ilişkin Cemil Meriç'in bir tespitini bile değerlendirmemize tahammülleri yok." dedi.

Sonraki paylaşımlarında ise Ünal, farklı yazarların konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı:

"Buyurun o halde diğer değerlendirmeleri de paylaşalım. 'Türkçe, Atatürk döneminde değil İsmet İnönü döneminde güdük, sığ bir dil hâline getirilmiştir. Atatürk, kurultaylara öncülük etse de dilin bir çıkmaza girdiğini fark ederek bu büyük hatadan dönmüştür.' Nihad Sami Banarlı

'Bu yanlış şiddetli bir şekilde 10 yıl sürdü; gençlerde çok hasar yaptı. İsmet Paşa zamanında bir seçkinler oligarşisi oluştu Türkiye'de. Türkiye'de ilericilik kültür bazında konuşulur halbuki ilericilik iktisat bazındadır.' Attilâ İlhan, 2004 Yarın Dergisi, Söyleşi

'Bundan sonra Türk kütüphânelerini yakmaya lüzum kalmamıştır. Çünkü harf inkılâbıyla bu hazineler örümceklerin yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Ancak çok yaşlı hocalar ve ihtiyarlar, onları okumak lüzûmunu hissedecektir.' Arnold J. Toynbee

'Latin harflerini aldığımız anda 400 bin el yazma, 200 bin basma kitaptan vazgeçtiğimizin korkunç hovardalığını da hesaba katmıyoruz. 'Devrimdir boru değil, pahalı ödenir' diyenlere hayran hayran bakarak… Susuyoruz.' Kemal Tahir"