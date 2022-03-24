AK Partili İsmail Bilen, TİP'li Sera Kadıgil'e "Edepsiz" deyince Meclis'te ortalık karıştı

Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AK Parti ve MHP'nin Meclise sunduğu seçim kanunu değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonu'nda süren görüşmelerinde söz aldı.

"EDEPSİZ" DEDİ, ORTALIK KARIŞTI

Sera Kadıgil'in sözlerinin ardından komisyonda tartışma çıktı. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt Kadıgil'in sözlerinin tamamlamasını isterken, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen de Kadıgil'e "Edepsiz" dedi.

"YÜREĞİN VARSA CEVAP VER BANA"

Bilen'in sözü üzerine diğer milletvekilleri de tartışmaya katılırken, Kadıgil ise Bilen'e "Haddini bil, benimle böyle konuşamazsın. Yüreğin varsa cevap ver bana" diye seslendi.

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