AK Partili Hamza Dağ canlı yayında paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son ankette oy oranı yüzde 52.6'nın üstünde
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında 2023 seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de aldığı oy oranına dikkat çeken Dağ, "Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51.8 ile kazandı, 2018'de 52.6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek" dedi.
Ak Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında partisinin oy oranlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında yüzde 52.6 ile seçildiğini hatırlatan Dağ, "Cumhurbaşkanımız 2014 seçimlerini 51,8 ile kazandı, 2018'de 52,6 ile kazandı. 2023'te inşallah bu oyların üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanımız, yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek" diye konuştu.
Gündemdeki anketler hakkında da konuşan Dağ, şöyle devam etti: "Anket dediğimiz olay partilerde kendi önündeki stratejiyi ortaya koymak içindir. Evet orana bakılır ama oranın dışında da orada çaprazlarıyla, yaş aralığındaki elde edilen sonuçla, sosyoloji ile ilgili elde ettiği sonuçla her alan ile ilgili elde edilen sonuç göze alınır, bakılır. Buna bakarak bir strateji ortaya koyarsınız.
6'lı masa birbirini sevmiyor. Toplantılarda ki yüz hallerine bakacak olursanız buraya neden oturduk der gibiler. Gündemden bir konu açılsa Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener birbirlerinden çok farklı şeyler söylerler. Birbirini sevmeyen bir masadan heyecan doğması imkan dahilinde değil."