AK Partili İnci: "İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesini bekliyoruz"

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, " İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesini bekliyoruz" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İnci, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Dünyanın gözü önünde yapılan açık açık soykırım 34 gündür devam ediyor. Katil Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı demeden 11 bin insanı şehit etti. Bu vahşetin bir an önce durdurulması ve İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesini bekliyoruz" dedi. - ANKARA